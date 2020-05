Lavagna: la pulizia dei giardini a 80 euro al giorno

Sino al 14 giugno vengono effettuati “controlli periodici” delle attrezzature con pulizia approfondita e frequente, almeno giornaliera “delle superfici più toccate”. Le zone monitorate e sanificate sono: giardinetti di Via la Loggia; giardinetti di Corso Genova angolo Via Cesare Battisti; Piazza Innocenzo IV; giardinetti di Corso Buenos Ayres; Piazza Durand De La Penne; Lungomare Labonia; area di Via Tedisio comparto 5; area di Via Tedisio comparto 6; giardini Cavi Arenelle; giardinetti adiacenti Stazione Cavi; Piazza Nazario Sauro a Cavi Borgo; area verde ex colonia Cogne a Cavi Borgo.

Per l’affidamento della pulizia è stata interpellata la ditta “Pellicano che eseguirà il lavoro con un costo giornalieri di 8o euro, oltre l’Iva. Prevista una spesa complessiva di 1.520 euro più Iva.