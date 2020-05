Il processo d’appello per il caso ‘ndrangheta, ripreso con una forte accelerazione, vede domani alla ribalta l’avvocato Andrea Vernazza (e non Dario Romano) che cercherà di smontare, punto per punto, l’accusa di scambio di voto; l’unica rimasta in piedi per l’ex sindaco ed ex parlamentare Gabriella Mondello. Nei giorni scorsi a difendere Mondello era intervenuto l’avvocato Mario Scopesi.