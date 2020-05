Fontanabuona: De Fazio coordinatore di Forza Italia

Dall’ufficio stampa di Forza Italia riceviamo e pubblichiamo

Il coordinatore provinciale di Forza Italia, Giorgio Tasso, d’intesa con il coordinatore regionale Carlo Bagnasco, ha nominato quest’oggi Angelo De Fazio Romano nuovo coordinatore di vallata del partito per Carasco e la Bassa Val Fontanabuona. 55 anni, nato a Platania in provincia di Catanzaro, è sposato ed ha due figli di 25 e 17 anni. Dal 1990 vive e lavora nel Tigullio, come militare alle dipendenze del Ministero della Difesa. Dal 2017 è residente nel Comune di Carasco e fa parte della Confraternita della Prioria parrocchiale.

Diplomato, ha iniziato la sua esperienza politica nel 2007 con una candidatura al Comune di Chiavari, poi replicata nel 2012, quando è stato eletto consigliere comunale nella lista del PDL, carica che ha ricoperto fino al 2017 all’interno della maggioranza che sosteneva il sindaco Roberto Levaggi. Nei 5 anni di mandato amministrativo è stato vice presidente del Consiglio Comunale e consigliere delegato ai Servizi Informatici del Comune; si è occupato di viabilità e parcheggi e ha presieduto la Commissione Sanità. Ripresentatosi nel 2017 alle elezioni comunali di Chiavari, ha ottenuto 133 preferenze nella prima tornata elettorale. Ha ricoperto per alcuni anni l’incarico di responsabile Internet per Forza Italia a livello regionale. E’ vice presidente del Lions Club Valfontanabuona Lavagna. E’ presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Academy Tigullio, con sede a Conscenti di Ne, dove segue la crescita di piccoli campioni di calcio, insieme al direttivo e con la collaborazione del Comune di Ne.

“Con la nomina di Angelo De Fazio rinforziamo la presenza di Forza Italia nell’entroterra e in un Comune importante qual è quello di Carasco, anello di collegamento con le vallate interne”, dichiarano Bagnasco e Tasso. “Angelo ha esperienza, passione e grandi doti organizzative, che siamo certi metterà in campo anche in questo suo nuovo incarico”.

“Ringrazio il coordinatore regionale Bagnasco e il coordinatore provinciale Tasso”, afferma De Fazio. “Mi impegnerò con convinzione per ricostruire e riorganizzare Forza Italia nei territori di mia competenza. Un ringraziamento anche ai parlamentari Roberto Bagnasco e Roberto Cassinelli e al consigliere regionale capogruppo Claudio Muzio. Da subito mi metterò al lavoro, con entusiasmo e determinazione”, conclude il nuovo coordinatore di vallata di Carasco e Bassa Fontanabuona.