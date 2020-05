Chiavari: sempre 59 le persone positive, 3 in ospedale

A Chiavari, poco meno di 30.000 abitanti, il coronavirus continua a segnare il passo, senza regressioni significative. A fare il punto come sempre è il sindaco Marco di Capua: “Le persone in isolamento fiduciario sono 34 (nessuna variazione rispetto a ieri). Di queste, 20 sono in isolamento perché rientranti in Italia dall’estero.

Le persone positive al virus sono sempre 59 (nessuna variazione rispetto a ieri).

Di queste 59, 56 sono in isolamento fiduciario al loro domicilio (compresi gli ospiti del Torriglia) mentre sono 3 le persone che sono ricoverate in ospedale.

Abbiamo avuto due nuovi contagi e 6 nuovi guariti, tutti domiciliati a Chiavari ma solo 2 residenti nella nostra città.

Il numero dei chiavaresi guariti sale a 96 da inizio pandemia.

Situazione Torriglia: tutti i pazienti stanno bene, si è in attesa del risultato del terzo giro di tamponi.

Chiamerò giornalmente il Torriglia per seguire personalmente la situazione, che sembra in nettissimo miglioramento.

Possiamo uscirne solo se tutti facciamo la nostra parte, con più collaborazione, senso civico e rispetto delle regole del distanziamento sociale e igiene personale.

Queste regole e l’uso della mascherina come da ordinanza sono fondamentali per non buttare al vento i sacrifici fatti.

Marco Di Capua