Chiavari: lavori alle tubazioni, domani acqua sospesa in 6 vie del centro

Domani, mercoledì 27 maggio, Iren Acqua Tigullio procederà con gli interventi di manutenzione straordinaria della tubazione del canale delle acque bianche di piazza Roma. Prevista la sospensione dell’erogazione dell’acqua, dalle ore 8 alle ore 16.30, in via Nino Bixio, via Delpino, piazza Roma dal civico 29 al 34, via Vinelli, passo delle Clarisse e via Sambuceti.

Nelle aree limitrofe potranno verificarsi momentanee interruzioni dell’erogazione o cali di pressione; possibili intorbidimenti temporanei dell’acqua alla ripresa del servizio.