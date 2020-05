Camogli: le annotazioni serali del sindaco

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo le annotazioni serali del sindaco Francesco Olivari

Buona sera a tutte e tutti,

È terminato il periodo di isolamento fiduciario per un residente ma Asl3 ci ha segnalato oggi un altro rientro dall’estero, sono quindi sempre 4 le persone in isolamento presso il proprio domicilio perché rientrate dall’estero. Due le persone positive. Vi ricordo che l’Asl effettua l’indagine epidemiologica dei contatti della persona positiva e contatta direttamente i soggetti interessati per predisporne l’isolamento a domicilio.

Ancora qualche precisazione sulla spiaggia.

Le linee guida sono state predisposte per avere univocità di regolamenti e ridurre quindi il rischio di norme diverse per ogni comune e la conseguente possibilità di confusione.

Sono vietate le attività ludico-sportive di gruppo e non individuali, questo sempre al fine di evitare gli assembramenti.

L’area di 10 m2 con ombrellone e sdraio/sedie/lettini deve essere occupata da nuclei famigliari o comunque coresidenti fino ad un massimo di 4 persone.

Abbiamo cercato di rendere fruibili le spiagge libere il più velocemente possibile e con il sistema più semplice tra le varie opzioni, perlomeno per questo primo periodo. Valuteremo la situazione, anche in base agli afflussi del weekend e delle prossime settimane.

Fino al 31 luglio vige lo stato di emergenza nazionale e ci sono quindi disposizioni da rispettare che sicuramente vincolano tutte le nostre attività, compreso il nostro modo di andare al mare.

Quest’anno dobbiamo fare uno sforzo collettivo per adeguarci a questa situazione emergenziale, cercando di godere del nostro mare nel rispetto reciproco.

E non dimentichiamo che il nostro meraviglioso paesaggio, dal verde dei sentieri fino al mare, ci rende sicuramente privilegiati rispetto a tante altre realtà.

Buona serata!