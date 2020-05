Bogliasco: iniziative Atp, senza informare il Comune

Dal Comune di Bogliasco riceviamo e pubblichiamo

Solo ieri siamo venuti a conoscenza, tramite una lettera scritta dagli abitanti delle frazioni, che da sabato scorso la società A.T.P. (senza preavviso) ha annullate tutte le corse dei bus, da e per le frazioni, trasformandole in Drin- Bus ovvero corse a chiamata.

Il Comune non era stato assolutamente informato di questa decisione che ha colto alla sprovvista l’Amministrazione così come gli utenti ed è veramente intenzionata a prendere provvedimenti immediati. Questo atteggiamento da parte della società trasporti non è tollerabile in quanto priva gli abitanti delle frazioni di un servizio indispensabile e dovuto per la loro autonomia.

L’Amministrazione non accetta: ha chiesto un tavolo urgente di consultazione con ATP, Regione e Città Metropolitana per chiedere di ripristinare il servizio nella sua totalità e al più presto. Anche perché il Comune contribuisce economicamente proprio per garantire un servizio efficiente e puntuale e quindi lo rivendica con fermezza.