Aveto: ritornano le attività outdoor

Dal Consorzio Ospitalità Diffusa “Una Montagna di Accoglienza nel Parco” riceviamo e pubblichiamo

Nelle Valli del Parco dell’Aveto si respira il profumo della primavera e questo fine settimana è perfetto per ritornare in contatto con la Natura!

Nel rispetto delle disposizioni di sicurezza e con qualche regola in più, i nostri operatori si sono messi in moto: si è tornati a gustare i sapori dell’entroterra sulle tavole di ristoranti e agriturismo, le strutture ricettive si preparano ad accogliere i turisti, i rifugi del Parco riaprono e sono già disponibili le prime date per riprendere l’attività outdoor.

Domenica 31 maggio infatti si torna sulle tracce dei cavalli selvaggi con la Guida Evelina Isola per una giornata dedicata all’Horsewatching a Borzonasca (per info e prenotazioni: tel. 347.3819395).

Per chi vuole lasciarsi avvolgere dall’abbraccio della Natura, rivivendo quel senso di meraviglia che provavamo per ogni piccola scoperta quando eravamo bambini, l’appuntamento domenica è alle Casermette del Penna con la pratica del Forest Bathing (Bagno di Bosco) unita a quella del Forest Coaching® (per info e prenotazioni: Forest Bathing Liguria – Go&Ply tel. 347.3302664).

Le belle giornate che ci accompagnano in questo periodo sono un invito a trascorrere più tempo all’aria aperta, ad esempio passeggiando avvolti nel profumo rilassante della lavanda! Da domenica apre alle visite il Lavandeto di ARnico a Levaggi (Borzonasca), con un percorso naturalistico adatto a tutta la famiglia (per info e prenotazioni: tel. 338.6005951 – 338.4899218).

Nel fine settimana inoltre si potrà partecipare alla Giornata delle rose organizzata dal Centro Anidra in in loc. Stibiveri, a Borzonasca: si potrà partecipare alla raccolta dei petali seguita dal laboratorio per la preparazione del delizioso sciroppo (per info e prenotazioni: tel. 0185 1835737).

Ritorna anche il mercatino dei produttori agricoli della Val Graveglia, tutti i sabato mattina dalle ore 8 nella piazza del Comune a Conscenti (Ne): un’ottima occasione per conoscere e acquistare frutta e verdura della nostra terra, salumi, formaggi, confetture e conserve e tante altre squisitezze genuine.

Intanto sul nostro sito continuano a fiorire nuove proposte: ai soggiorni per lunghi periodi si affiancano proposte per vivere la natura in famiglia, adrenalinici bike tour, laboratori esperienziali di cucina e tante altre attività per tutti.