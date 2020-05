A-12: stanotte tratto chiuso tra Chiavari e Rapallo

Dal sito di Autostrade

Chiavari-Rapallo – Tratto Chiuso (Km 28.4 – direzione: Genova)

Tratto Chiuso tra Chiavari e Rapallo dalle ore 23:00 alle ore 05:00 dal giorno 26/05/2020 al giorno 27/05/2020 per lavori Entrata consigliata verso Genova: Rapallo. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Chiavari.

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire il rifacimento della segnaletica orizzontale, previsto in orario notturno, dalle 23:00 di martedì 26 alle 5:00 di mercoledì 27 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Chiavari e Rapallo, verso Genova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Chiavari, si potrà percorrere la SS1 Aurelia con rientro, sulla stessa A12, alla stazione autostradale di Rapallo.

Si ricorda che sulla SS1 Aurelia è attivo un senso unico alternato regolato da impianto semaforico.

Genova – Tratto Chiuso (Km 0 – direzione: Genova)

Tratto Chiuso tra Genova Nervi e Bivio A12/A7 Milano-Genova dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 27/05/2020 al giorno 28/05/2020 per lavori Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Genova Nervi.

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 23:00 di lunedì 25 alle 4:0’0 di martedì 26 maggio, per consentire attività di ispezione all¿interno della galleria Torbella, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A7 Serravalle-Genova e Genova est, verso Sestri Levante.

In alternativa, chi proviene da Milano ed è diretto verso Sestri Levante/Livorno, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A7 verso Genova e potrà uscire alla barriera di Genova ovest, per poi rientrare, sulla A12 Genova-Sestri Levante, alla stazione di Genova Nervi;

-dalle 22:00 di mercoledì 27 alle 6:00 di giovedì 28 maggio, per attività di ispezione delle gallerie Torbella e Rivarolo II, sarà chiuso il tratto compreso tra Genova Nervi e l’allacciamento con la A7 Serravalle-Genova, verso Genova.

Data la particolare conformazione del tratto in cui sono presenti tali fornici, non sarà possibile disporre una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta nel caso in cui, a seguito del monitoraggio notturno, si valutasse di proseguire le attività in galleria, oltre l¿orario previsto, con ulteriori approfondimenti e/o interventi necessari.

Per limitare al mimino i disagi, e in accordo con gli enti locali e gli organi di polizia, la Direzione di Tronco ha individuato percorsi alternativi che resteranno attivi fino alla riapertura del tratto.

In particolare, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova Nervi, si potrà rientrare sulla A7 alla barriera di Genova ovest.