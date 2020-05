Sestri: Giuseppe Ianni nuovo coordinatore di Forza Italia

Dall’ufficio stampa di Forza Italia riceviamo e pubblichiamo

E’ Giuseppe Ianni il nuovo coordinatore cittadino di Forza Italia a Sestri Levante. La nomina è stata ufficializzata quest’oggi dal coordinatore provinciale Giorgio Tasso, d’intesa con il coordinatore regionale Carlo Bagnasco. 46 anni, laureato in giurisprudenza, avvocato, Ianni ha collaborato con diverse importanti aziende. E’ stato candidato sindaco di Sestri Levante nel 2008 per la coalizione di centrodestra e consigliere comunale dal 2008 al 2013, rivestendo anche il ruolo di capogruppo. E’ sommelier e delegato Fisar di Tigullio e Cinque Terre, nonché membro del Coordinamento della zona del Nord Ovest.

“La nomina di Giuseppe Ianni è un altro passo in avanti nel percorso di rafforzamento del nostro partito sul territorio”, dichiarano Bagnasco e Tasso. “Siamo certi che, in forza della sua preparazione, della sua passione politica e del suo amore per la città, Ianni saprà contribuire alla crescita di Forza Italia in una realtà importante qual è quella di Sestri Levante”.

“Ringrazio il coordinatore regionale Carlo Bagnasco e il coordinatore provinciale Giorgio Tasso per la stima dimostrata nei miei confronti e per il ruolo affidatomi”, afferma Ianni. “Sono davvero onorato di essere il nuovo coordinatore cittadino e mi impegnerò da subito affinché il nostro movimento politico possa essere un punto di riferimento importante a Sestri Levante. Sento un rinnovato entusiasmo per Forza Italia; un entusiasmo che, unito a competenza e serietà, ci consentirà di essere protagonisti per il futuro della nostra bellissima città. Voglio anche ringraziare i parlamentari del nostro territorio, Roberto Bagnasco e Roberto Cassinelli, il consigliere regionale capogruppo Claudio Muzio e il portavoce regionale del partito, Gianteo Bordero, per la fiducia accordatami”.

“Ho conosciuto Giuseppe Ianni in occasione delle elezioni comunali di Sestri Levante nel 2008”, dichiara Muzio. “In una situazione non facile, Giuseppe riuscì ad ottenere un risultato lusinghiero, che consentì all’allora Popolo della Libertà di portare in Consiglio 4 rappresentanti. La nomina odierna è dunque la prosecuzione di un percorso comune. Sono convinto che Ianni, con la collaborazione e il sostegno degli iscritti e militanti di Forza Italia di Sestri Levante, potrà rafforzare e far crescere la presenza del partito nella Bimare. A lui i migliori auspici di buon lavoro”, conclude il capogruppo di Forza Italia in Regione.