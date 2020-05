San Martino: visita del vice ministro della Salute Pierpaolo Sileri

Dall’ufficio stampa dell’Ospedale Policlinico San Martino riceviamo e pubblichiamo

Ad ora sono 12 i ricoverati in Malattie Infettive, 3 nelle 3 rianimazioni del Policlinico + 1 paziente positivo al Covid-19 in sub intensiva, 13 al Padiglione 12, 3 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 6 al Maragliano.

Per tutta la giornata il Policlinico è stato oggetto della visita del vice ministro della Salute, Pierpaolo Sileri, che si è dedicato a un lungo tour in struttura. Sileri, giunto appositamente da Roma, ha voluto visitare tutti i reparti protagonisti della gestione dell’emergenza Covid-19, accompagnato dai vertici dell’azienda: dal Pronto Soccorso alle rianimazioni, passando dai laboratori per arrivare a Malattie Infettive. Il vice ministro ha voluto conoscere e salutare medici, infermieri e oss, rimanendo particolarmente colpito dai nuovi ambienti del Padiglione 64 (la rianimazione Covid ribattezzata ‘Fagiolone’ per la sua singolare forma). A margine della visita ha commentato: “Visitare una struttura così efficiente e che ha risposto in maniera così efficace all’emergenza Covid-19 mi emoziona da medico e mi rende orgoglioso da politico”.