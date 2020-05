Ponte Genova: “Inaugurazione, prevalga la sobrietà”

Dal Gruppo Pd in Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

“No a show e spettacoli per l’inaugurazione del nuovo ponte autostradale sul Polcevera”. A chiederlo è il Gruppo del PD in Regione Liguria. “Concordiamo con il messaggio lanciato in queste ore dal presidente della fondazione Palazzo Ducale Luca Bizzarri – spiegano i consiglieri del Partito Democratico – che si è detto contrario alla spettacolarizzazione di quella giornata e ha chiesto che sia il silenzio a prevalere su tutto. Un’impostazione condivisa anche dai familiari delle vittime del Morandi, che sin da subito hanno chiesto sobrietà alle istituzioni. Serve rispetto per chi ha vissuto sulla propria pelle quella tragedia. Di fronte alle 43 vittime del crollo del Morandi, alla sofferenze delle loro famiglie e alle difficoltà che hanno stravolto la vita degli abitanti della zona (molti loro hanno dovuto lasciare le proprie case) e di un’intera città non ci sembra corretto trasformare l’inaugurazione del nuovo ponte in uno show televisivo. Ci auguriamo che prevalga la sobrietà”.