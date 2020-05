Monterosso: “Apriamo le porte, il convento a casa tua”

Da Guido Ghersi



C’era un tempo non troppo lontano, in cui al Convento dei Frati Cappuccini di Monterosso al Mare l’accesso agli ambienti più interni era esclusivo dei frati; solo pochi uomini del paese potevano entrare per dare una mano. Il Convento, particolarmente amato dalla popolazione, si trova in una posizione suggestiva sul colle davanti al mare e le sue terrazze con gli orti affacciati sulle Cinque Terre erano popolarmente chiamati il “paradiso dei frati” per la loro bellezza. Una meta idealizzata che le donne di Monterosso mai avevano potuto vedere. Salivano a piedi fino alla chiesetta per partecipare alle tradizionali funzioni religiose, ma non avevano mai avuto accesso alle parti di clausura. Da alcuni anni il Convento propone percorsi di spiritualità e accoglienza aperti a coloro che desiderano avvicinarsi alla semplicità di san Francesco e approfondire il suo messaggio di pace. Le donne del paese, che da sempre nutrivano affetto per i frati cappuccini, finalmente e con grande emozione hanno potuto vedere il paradiso e ciò ha stimolato i loro ricordi dei tempi passati. Donne dallo spirito forte e combattivo quelle delle Cinque Terre, contadine e madri di famiglia che mandavano avanti il paese quando gli uomini erano impegnati nella pesca. Donne che rappresentano la tenacia e la tradizione più profonda di questi luoghi. Un’occasione per chiunque, ovunque voi siate, per poterle conoscere.

Sabato 30 maggio 2020 – ore 16 "Anche le donne vanno in Paradiso"

Visita guidata virtuale in diretta dal convento per scoprire un luogo di pace e di rara bellezza alle Cinque Terre in compagnia dei frati. Con la partecipazione delle donne di Monterosso e dei loro racconti.

