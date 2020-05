Lettere/ “Da ‘Santa’ al Parco, via Costasecca e disastrata”

Riceviamo e pubblichiamo (lettera firmata)

Ieri , giornata dedicata ai Parchi, ho pensato ( come hanno fatto molti altri, forse troppi in gruppo) di trascorrere la bella giornata finalmente “in libertà”, seppur vigilata, evitando i previsti assembramenti vicino al mare con una passeggiata nel Parco del Monte di Portofino. Anche le autorità della Regione Liguria consigliano vivamente di fare escursioni tralasciando le spiagge, soprattutto in questo momento

. Ho pensato di salire da Santa Margherita, complice anche la possibilità di far shopping al rientro.

La sorpresa, spiacevole, è stata constatare come una delle “crose” più gettonate, salita Costasecca, forse la più adatta poiché permette di non utilizzare l’auto salendo direttamente dal centro del paese, sia in condizioni di totale degrado (anche a causa dei cinghiali ) e con un passaggio ridottissimo, non adatto a tutti, tra alberi e transenne, mi dicono sia così da anni a causa di una frana sottostante. Ecco alcune foto.