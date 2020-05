Lavagna: contributi alle associazioni di volontariato

L’amministrazione comunale di Lavagna ha erogato i contributi, secondo convenzione, destinati alle associazioni che svolgono operazioni di volontariato e protezione civile. Il totale delle somme ammonta ad euro 11,000

Ecco parte del documento pubhblicato integralmentre sull’albo pretorio on line del Comune.

“Dato atto che lo stanziamento attuale di bilancio è capiente per le spese in oggetto;Considerato che il Comune di Lavagna ha in corso diverse convenzioni con Associazioni di Volontariato per lo svolgimento di attività di protezione civile e di tutela del territorio, in particolare con:

1 Associazione Radio Club Levante, convenzione n° 22/2012 del24/4/2012 per attività di protezione civile, antincendio e spegnimento boschivo, che prevede un contributo di € 3.000,00 annui

2 Croce Verde Chiavarese, convenzione n° 5659 del 14/2/2011 per attività di protezione civile, che prevede un contributo di € 2.000,00 annui

3 Croce Rossa Italiana, convenzione n° 5672 del 10/3/2011 per attività di protezione civile, che prevede un contributo di € 2.000,00 annui

4 Associazione Radio Amatori, convenzione n° 5690 del 12/4/2012 per attività di protezione civile, che prevede un contributo di € 2.000,00 annui

5. Associazione Nazionale Carabinieri, convenzione n° 38 del 10/7/2015 per attività di protezione civile, che prevede un contributo di € 2.000,00 annui.