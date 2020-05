Cogorno: coronavirus, aggiornamento dati

Dall’ufficio stampa del Comune di Cogorno riceviamo e pubblichiamo

Scendono a 10 le persone in permanenza fiduciaria, nel Comune di Cogorno, a lunedì 25 maggio, sulla base della nota della Asl 4 chiavarese; rispetto allo scorso 19 maggio erano in permanenza fiduciaria 15 persone (-5).

Scende, da 6 a 4 (-2), anche il dato riguardante le persone ancora positive al coronavirus. Delle 10 persone in permanenza fiduciaria, 3 sono in isolamento in quanto rientrati dall’estero, mentre i rimanenti 3 sono familiari delle persone positive.