Cogorno: commemorazione della strage di Capaci

Sabato 23 maggio alle 17.57, profondo momento di raccoglimento in piazza Aldo Moro davanti al municipio comunale. Anche l’amministrazione comunale di Cogorno, ha aderito alla Giornata della Legalità, dedicata ai giudici Falcone e Borsellino, nel giorno dell’anniversario della strage di Capaci, in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre uomini della sua scorta. Per il Comune di Cogorno, presente l’assessore comunale alle tradizioni Franca Raffo. In occasione della giornata, esposti due drappi bianchi alle finestre della casa comunale.