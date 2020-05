Chiavari aderisce a Liguria Together

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

“Appena insediati, nel 2017, abbiamo iniziato a lavorare insieme a Liguria Together per la partecipazione al TTG di Rimini, al Discover Italy e alla Bit Milano: la collaborazione con il presidente Andreoli ha dato i suoi frutti e, finalmente, oggi viene sancita con l’ingresso ufficiale del Comune di Chiavari all’interno del consorzio – afferma l’assessore alla promozione della città, Gianluca Ratto – Continueremo, appena sarà terminata l’emergenza sanitaria, a progettare nuove iniziative per valorizzare il nostro comprensorio, il patrimonio culturale-artistico e le nostre specialità gastronomiche, riprendendo così il lavoro iniziato al tavolo comprensoriale del turismo”.

“Siamo davvero molto soddisfatti perché una città importante come Chiavari diventa nostra partner a tutti gli effetti: si tratta di un passo naturale vista la continua collaborazione con l’amministrazione Di Capua, in particolare con l’assessore Ratto che ci ha sempre seguito durante le fiere del settore. In questi anni ho notato competenze specifiche, al di là di quelle politiche, ma anche tanta voglia di imparare: credo che questo passo sia solo l’inizio di una fruttuosa collaborazione, grazie alla quale potremo fare molto per il nostro territorio” chiude Francesco Andereoli, presidente di Liguria Together.