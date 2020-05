Chiavari: 12 guariti nel fine settimana, e salgono a 94

Il sindaco di Chiavari Marco di Capua come ogni sera informa sui dati del coronavirus che interessano la sua città. Ascoltiamolo: “Le persone in isolamento fiduciario sono 34 (12 in meno rispetto a ieri). Di queste, 20 sono in isolamento perché rientranti in Italia dall’estero.

Le persone positive al virus sono scese a 59 (11 in meno rispetto a venerdì).

Di queste 59, 56 sono in isolamento fiduciario al loro domicilio (compresi gli ospiti del Torriglia) mentre sono 3 le persone che sono ricoverate in ospedale.

Abbiamo avuto un nuovo contagio (parente di persona già ammalata) e ben 12 guariti.

Il numero dei chiavaresi guariti sale di colpo a 94 da inizio pandemia.

Il trend è buono, continuiamo così.

Situazione Torriglia: siamo passati da 23 ospiti hanno avuto almeno 1 tampone negativo a 29 questa mattina i ricoverati sono stati sottoposti al terzo tampone, di sicurezza. Chiamerò giornalmente il Torriglia per seguire personalmente la situazione, che sembra in nettissimo miglioramento.

Possiamo uscirne solo se tutti facciamo la nostra parte, con più collaborazione, senso civico e rispetto delle regole del distanziamento sociale e igiene personale.

Queste regole e l’uso della mascherina come da ordinanza sono fondamentali per non buttare al vento i sacrifici fatti.