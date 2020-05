Camogli: domani spiagge aperte; mercoledì il mercato

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo le annotazioni serali del sindaco Francesco Olivari

Buona sera a tutte e tutti,

oggi buone notizie sul fronte sanitario: due residenti sono guariti, essendo risultati negativi a due tamponi consecutivi. È terminato il periodo di isolamento fiduciario per un residente rientrato dall’estero. Attualmente sono quindi 2 le persone positive e 4 le persone in isolamento presso il proprio domicilio perché rientrate dall’estero.

Oggi è stata emessa la nuova ordinanza che consente, da domani, l’accesso alle spiagge, alle aree giochi e, da mercoledì, il mercato settimanale per tutti i settori merceologici.

Per quanto riguarda le spiagge, i teli (o altre attrezzature quali sdraio, lettini non inseriti in aree ombrellone) devono essere posizionati a una distanza di almeno 1,5 m l’uno dall’altro. Le aree con ombrellone devono coprire una superficie di 10 m2 (m 3×3,3) ed accogliere non più di 4 persone coresidenti. Deve essere sempre rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro, si devono evitare gli assembramenti e sono vietate le attività ludico-sportive di gruppo.

Per le aree di gioco occorre indossare la mascherina (ad eccezione dei bambini di età inferiore a 6 anni), mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro e si devono evitare gli assembramenti.

L’area del mercato è stata estesa alla quadrata delle scuole e al parcheggio della Polizia Municipale per permettere il distanziamento tra i banchi. Il personale di vendita deve indossare mascherina e guanti monouso o in alternativa utilizzare sistemi per la disinfezione delle mani. I clienti devono utilizzare, anche in coda, mascherine e rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro e, in caso di acquisti self service che comportino la manipolazione del prodotto o in caso di pagamento con POS, devono utilizzare il detergente disinfettante delle mani messo a disposizione dall’operatore commerciale.

I clienti si devono immettere nel percorso prestabilito per accedere al banco, entrando da un alto per uscire dal lato opposto.

Tutte le persone che accedono alla zona interessata dal mercato di via XX Settembre, piazza Schiaffino e via Repubblica devono indossare la mascherina. Si devono in ogni caso evitare assembramenti.

Raccomandandovi di seguire le norme indicate con rigore, vi auguro una buona serata!