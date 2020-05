Camogli: consentito l’accesso a spiagge e aree giochi

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Ordinanza n° 51 del 25-05-2020

Oggetto: Disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 Disciplina sperimentale dell’utilizzo delle spiagge e delle scogliere e dello svolgimento del mercato settimanale – apertura delle aree giochi, utilizzo mascherine fino al 15 giugno 2020.

ORDINA

Per le motivazioni, sopra esposte, che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in via sperimentale fino al 15 giugno 2020:

1) Di consentire l’accesso alle spiagge, alle scogliere presenti nel territorio comunale e allo scaletto in località “Scogli Grossi” a Punta Chiappa.

Sulle spiagge, sulle scogliere e sullo scaletto in località Scogli Grossi:

a) Dovrà essere mantenuta, in ogni caso, la distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone;

b) Tra le attrezzature da spiaggia (lettini, sedie a sdraio, teli da mare, etc.)

quando non posizionate nel posto ombrellone, dovrà essere garantita una

distanza di almeno 1,5 m;

c) Nelle spiagge, dovrà essere assicurato un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone.

d) Dovrà essere evitata ogni forma di assembramento.

e) Sono vietate le attività ludico-sportive.

2) Di consentire l’accesso e la sosta alle aree giochi presenti nel territorio comunale.

Nelle aree giochi si dovrà:

a) Indossare la mascherina, con l’eccezione dei bambini di età inferiore ai sei anni;

b) Evitare in ogni caso qualsiasi forma di assembramento.

3) E’ fatto obbligo per le persone che si recano nei supermercati, nelle attività commerciali aperte al pubblico, secondo quanto previsto dai diversi D.P.C.M., nelle farmacie, negli Uffici Postali, negli Uffici Pubblici o in altri luoghi chiusi, aperti al pubblico, o in tutti gli altri casi anche all’esterno in cui per le ridotte dimensioni della strada, del percorso o della scalinata non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, oppure vengono trasportati dagli autobus di linea o dai taxi, di utilizzare le mascherine, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani.

4) E’ fatto obbligo per il personale addetto al pubblico dei supermercati e delle attività altre commerciali aperte al pubblico, secondo quanto previsto dai diversi D.P.C.M., di indossare dispositivi individuali di protezione minima quali mascherine contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. Gli stessi devono essere messi a disposizione dai datori di lavoro.

5) Di consentire nella giornata di mercoledì lo svolgimento del mercato settimanale, a condizione che:

a) L’area mercatale sarà ampliata prevedendo l’utilizzo della terrazza a copertura delle scuole medie e del parcheggio riservato ai mezzi della Polizia Municipale.

L’area della terrazza sarà assegnata agli operatori commerciali su aree pubbliche senza posto fisso, che la utilizzeranno senza mezzo, al fine di riservare gli spazi liberi per il distanziamento dei banchi. Il parcheggio sopra citato sarà invece assegnato all’unico banco con mezzo incorporato.

b) I banchi di vendita dovranno essere sistemati in modo che sia lasciato,

lateralmente, per le persone in attesa, lo spazio di circa 1,5 – 2 metri tra un banco e l’altro;

c) Il personale addetto alla vendita dovrà indossare dispositivi individuali di protezione minima quali mascherine e guanti monouso o in alternativa utilizzare sistemi per la disinfezione delle mani;

d) I clienti dovranno utilizzare, anche in coda, mascherine e rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro sia in coda che nei pressi del banco di vendita.

Gli stessi cliente, nei pressi del banco di vendita, nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto o in caso di uso di sistemi di pagamento quali bancomat, dovranno utilizzare il detergente disinfettante delle mani messo a disposizione dall’operatore commerciale.

e) I clienti, in coda sul lato sinistro del banco di vendita, tre alla volta e distanziati potranno accedere ad un apposito percorso adiacente il banco dove saranno serviti, per poi uscire da tale percorso sul lato destro, immettendosi nel flusso normale.

f) l’esercente dovrà vigilare affinché le disposizioni sopra indicate f) siano rispettate.

g) Le persone che accedono alla zona interessata dal mercato di via XX Settembre, piazza Schiaffino e via Repubblica dovranno indossare la mascherina.

h) Dovranno essere in ogni caso evitati assembramenti.

6) E’ fatto obbligo comunque in ogni attività sociale esterna di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e di non creare assembramento.