Sestri: ciclista caduto, perone e tibia fratturati (2)

Dal Soccorso Alpino Liguria riceviamo e pubblichiamo

Oggi domenica 24 Maggio , intorno alle 10:40 ,i tecnici del Soccorso Alpino Liguria sono intervenuti in località Punta Baffe ( Sestri Levante) allertati dal 112 .

Un uomo del 52 durate una discesa in bici è caduto fuori dal sentiero procurandosi una frattura scomposta ed esposta della tibia e del perone della gamba sinistra e numerose escoriazioni . Una volta stabilizzata la frattura ed immobilizzato con Ked e collare dalla nostra squadra con medico, è stato trasportato con barella portantina insieme ai Vigili del fuoco in un luogo idoneo all’elicottero per il recupero con verricello. L’uomo è così stato trasportato all’ Ospedale Policlinico di Genova .