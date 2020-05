Recco-Avegno-Uscio: “I sindaci tacciono i dati sui contagi”

Dallo staff della comunicazione del circolo PD Recco-Avegno-Uscio riceviamo e pubblichiamo

Nonostante il chiaro ed esaustivo comunicato della ASL, la maggior parte dei sindaci continua a non informare i icittadini sulla situazione dei contagiati da Covid nel proprio Paese. Dopo il comunicato della ASL, nelle ultime 24 ore, i sindaci hanno continuato a comunicare diverse iniziative: dal bus al mercato, allo sport vedi il sindaco di Recco e di Avegno ma non di contagi. Perché ci chiediamo?

In questa seconda fase, dove si sono rese libere molte attività e dove molti cittadini pare, dai comportamenti, aver dimenticato la pandemia, sarebbe necessario ricordare con i numeri e non con i nomi che la guerra al Covid non è purtroppo finita e solo forse la consapevolezza può portare tutti a tenere comportamenti adeguati.

La tutela della salute dei cittadini é compito dei Sindaci e renderli informati e consapevoli li può aiutare a non abbassare la guardia.