Politica: “La paternità del ‘decreto Genova’”

Da Franco Senarega, capogruppo regionale Lega Nord Liguria – Salvini, riceviamo e pubblichiamo

“Modello 5 Stelle per il Ponte di Genova? Forse i liguri si sono persi qualcosa perché nessuno si è accorto che il sindaco Marco Bucci e il governatore Giovanni Toti siano diventati grillini”.

Lo ha dichiarato oggi il capogruppo regionale Franco Senarega, commentando i post di propaganda pubblicati in questi giorni sui social network da alcuni esponenti del M5S.

“Inoltre – ha spiegato Senarega – ricordo che il cosiddetto ‘decreto Genova’, grazie al quale abbiamo ottenuto oltre un miliardo di euro per il nuovo ponte e per il capoluogo ligure, in sostanza è stato fatto dall’allora vice ministro Edoardo Rixi, che è riuscito a portarlo avanti e a farlo approvare in Parlamento.

Un successo per i genovesi, che non avevano mai visto un investimento così importante per la città.

Infatti, se i meriti del ‘modello Genova’ fossero anche lontanamente del senatore del M5S Danilo Toninelli e non di Rixi, Bucci e Toti, non si capisce perché l’ex ministro del Mit sia stato silurato e messo in un angolo dagli stessi 5 Stelle che ora fanno questa buffa propaganda sui social network”.