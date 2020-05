Levanto: 91enne cade in una scarpata, illeso

Dall’ufficio relazione esterne dei Vigili del fuoco della Spezia riceviamo e pubblichiamo



I vigili del fuoco del Comando Provinciale della Spezia sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, domenica 24 Maggio, in località Lerici nel Comune di Levanto, per un soccorso a persona. Un agricoltore di 91 anni stava effettuando dei lavori quando è scivolato in una ripida scarpata.

Allertati dalla Sala Operativa, i vigili del fuoco del Distaccamento Volontario di Levanto hanno velocemente raggiunto il luogo dell’incidente. Calandosi con delle scale sono scesi sul fondo della scarpata trovando l’anziano miracolosamente illeso, fatto salvo alcune escoriazioni.

A quel punto, con l’ausilio di teniche SAF (speleo-alpino-fluviale) di derivazione alpinistica, hanno approntato un paranco che ha consentito ti riportare l’uomo sulla strada con l’ausilio di un particolare dispositivo chiamato “triangolo di evacuazione”.

Una volta giunti sulla strada l’anziano è stato comunque affidato alle cure del personale della Croce Rossa Italiana di Levanto per i necessari controlli sanitari.

Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri di Levanto.