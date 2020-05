Lavagna: ‘ndrangheta, la parola alla difesa di Mondello

A Lavagna, almeno sui media, si parla d’altro. In realtà da alcuni giorni è ripreso il processo d’appello per ‘ndrangheta e l’interesse dei lavagnesi è rivolto soprattutto alla posizione che riguarda il personaggio più noto: l’ex sindaco ed ex parlamentare Gabriella Mondello. A sua difesa ha già parlato il legale Mario Scopesi.

Durante il processo di primo grado per Mondello era rimasta in piedi solo l’accusa di scambio di voto; in un momento in cui non era né candidata né aveva il potere per poter promettere alcunché.

L’accusa tenta di dimostrare i presunti legami con gli altri coimputati. Martedì in sua difesa parlerà l’avvocato Andrea Vernazza che cercherà di smontare le accuse di scambio di voto con argomenti difficilmente contestabili.

Supponiamo che per conoscere la sentenza occorrerà attendere forse luglio. Qualsiasi sia il verdetto, la parola spetterà ancora alla Cassazione e, sulla scia di quanto aveva fatto Burlando, alla Corte Europea.