Difesa suolo: ripartiti oltre 1,6 milioni; i Comuni del Levante

La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessore alla difesa del suolo Giacomo Giampedrone, la ripartizione tra i 234 comuni liguri delle risorse disponibili a bilancio per la manutenzione ordinaria del reticolo idrografico. L’impegno finanziario è di 1.642.000 euro che è stato suddiviso in base alla superficie comunale complessiva, alla percentuale di suolo inondabile e alla popolazione. Tutti i comuni hanno un minimo di 4.000 e un massimo di 30.000 euro di contributo e non hanno obbligo di cofinanziamento.

“Abbiamo voluto garantire a ogni comune la possibiità di eseguire almeno gli interventi essenziali e quelli più significativi entro la stagione autunnale – ha detto l’assessore alla difesa del suolo Giacomo Giampedrone – l’abbiamo fatto nonostante l’emergenza in corso perché le manutenzioni non si possono fermare e i cantieri, una volta forniti ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale, non presentano particolari profili di rischio. Abbiamo tenuto conto della capacità finanziaria dei comuni e abbiamo individuato dei criteri per dare più risorse alle aree a maggiore rischio, cioé quelle che hanno una maggiore quota di superficie inondabile in rapporto all’estensione territoriale e alla popolazione. I lavori dovranno cominciare appena possibile, in modo da garantire la loro conclusione, possibilmente, entro la fine della stagione estiva”.

Tabella con i contributi assegnati ad ogni comune

1 IM Airole € 5.091,64

2 IM Apricale € 5.333,79

3 IM Aquila d’Arroscia € 4.642,13

4 IM Armo € 4.632,24

5 IM Aurigo € 4.624,91

6 IM Badalucco € 5.388,91

7 IM Bajardo € 5.526,49

8 IM Bordighera € 7.798,90

9 IM Borghetto d’Arroscia € 5.706,93

10 IM Borgomaro € 5.599,34

11 IM Camporosso € 7.563,86

12 IM Caravonica € 4.335,44

13 IM Castellaro € 4.746,02

14 IM Castel Vittorio € 5.630,22

15 IM Ceriana € 6.184,12

16 IM Cervo € 4.513,39

17 IM Cesio € 4.594,39

18 IM Chiusanico € 4.973,81

19 IM Chiusavecchia € 4.441,74

20 IM Cipressa € 4.943,94

21 IM Civezza € 4.446,04

22 IM Cosio d’Arroscia € 6.670,81

23 IM Costarainera € 4.369,01

24 IM Diano Arentino € 4.677,15

25 IM Diano Castello € 4.896,82

26 IM Diano Marina € 6.798,80

27 IM Diano San Pietro € 5.023,01

28 IM Dolceacqua € 5.796,35

29 IM Dolcedo € 5.509,76

30 IM Imperia € 16.825,30

31 IM Isolabona € 4.925,99

32 IM Lucinasco € 4.551,51

33 IM Mendatica € 5.884,31

34 IM Molini di Triora € 7.667,97

35 IM Montalto Carpasio € 5.963,55

36 IM Montegrosso Pian Latte € 4.627,62

37 IM Olivetta San Michele € 4.944,62

38 IM Ospedaletti € 5.117,58

39 IM Perinaldo € 5.421,52

40 IM Pietrabruna € 4.740,18

41 IM Pieve di Teco € 6.848,18

42 IM Pigna € 7.421,10

43 IM Pompeiana € 4.503,79

44 IM Pontedassio € 5.504,22

45 IM Pornassio € 5.811,20

46 IM Prelà € 4.998,32

47 IM Ranzo € 4.851,36

48 IM Rezzo € 6.321,34

49 IM Riva Ligure € 5.008,53

50 IM Rocchetta Nervina € 4.976,33

51 IM San Bartolomeo al Mare € 5.773,65

52 IM San Biagio della Cima € 4.622,55

53 IM San Lorenzo al Mare € 4.524,74

54 IM Sanremo € 20.285,78

55 IM Santo Stefano al Mare € 4.689,71

56 IM Seborga € 4.363,84

57 IM Soldano € 4.498,25

58 IM Taggia € 10.236,68

59 IM Terzorio € 4.167,11

60 IM Triora € 8.133,39

61 IM Vallebona € 4.650,92

62 IM Vallecrosia € 6.659,21

63 IM Vasia € 4.762,63

64 IM Ventimiglia € 14.007,08

65 IM Vessalico € 4.788,82

66 IM Villa Faraldi € 4.667,55

67 SV Alassio € 7.859,15

68 SV Albenga € 17.639,81

69 SV Albissola Marina € 5.722,75

70 SV Albisola Superiore € 9.844,98

71 SV Altare € 6.003,08

72 SV Andora € 8.348,16

73 SV Arnasco € 4.505,58

74 SV Balestrino € 4.813,24

75 SV Bardineto € 6.498,51

76 SV Bergeggi € 4.494,07

77 SV Boissano € 5.044,12

78 SV Borghetto Santo Spirito € 6.291,67

79 SV Borgio Verezzi € 4.892,08

80 SV Bormida € 5.708,53

81 SV Cairo Montenotte € 16.764,31

82 SV Calice Ligure € 5.677,37

83 SV Calizzano € 9.490,34

84 SV Carcare € 6.679,82

85 SV Casanova Lerrone € 5.617,49

86 SV Castelbianco € 4.952,49

87 SV

Castelvecchio di Rocca

Barbena € 5.005,45

88 SV Celle Ligure € 5.904,61

89 SV Cengio € 7.060,52

90 SV Ceriale € 6.646,32

91 SV Cisano sul Neva € 5.330,62

92 SV Cosseria € 5.009,26

93 SV Dego € 10.514,33

94 SV Erli € 5.059,30

95 SV Finale Ligure € 10.351,75

96 SV Garlenda € 4.824,65

97 SV Giustenice € 5.279,30

98 SV Giusvalla € 5.688,94

99 SV Laigueglia € 4.569,94

100 SV Loano € 7.793,34

101 SV Magliolo € 5.413,08

102 SV Mallare € 7.424,38

103 SV Massimino € 4.497,30

104 SV Millesimo € 6.758,94

105 SV Mioglia € 5.728,67

106 SV Murialdo € 7.521,94

107 SV Nasino € 5.410,18

108 SV Noli € 5.292,50

109 SV Onzo € 4.545,01

110 SV Orco Feglino € 5.287,24

111 SV Ortovero € 5.240,24

112 SV Osiglia € 6.665,93

113 SV Pallare € 6.023,44

114 SV Piana Crixia € 6.980,61

115 SV Pietra Ligure € 7.365,62

116 SV Plodio € 4.662,49

117 SV Pontinvrea € 5.989,08

118 SV Quiliano € 10.047,36

119 SV Rialto € 5.301,09

120 SV Roccavignale € 5.421,71

121 SV Sassello € 11.694,34

122 SV Savona € 30.000,00

123 SV Spotorno € 5.534,50

124 SV Stella € 7.481,26

125 SV Stellanello € 5.497,39

126 SV Testico € 4.668,97

127 SV Toirano € 5.864,65

128 SV Tovo San Giacomo € 5.215,45

129 SV Urbe € 6.171,76

130 SV Vado Ligure € 8.379,05

131 SV Varazze € 10.332,76

132 SV Vendone € 4.683,89

133 SV Vezzi Portio € 4.705,61

134 SV Villanova d’Albenga € 6.088,70

135 SV Zuccarello € 4.796,98

136 GE Arenzano € 8.183,81

137 GE Avegno € 5.232,20

138 GE Bargagli € 5.603,41

139 GE Bogliasco € 5.292,70

140 GE Borzonasca € 9.376,19

141 GE Busalla € 7.042,02

142 GE Camogli € 5.834,37

143 GE Campo Ligure € 6.522,79

144 GE Campomorone € 7.339,17

145 GE Carasco € 6.872,92

146 GE Casarza Ligure € 7.897,06

147 GE Casella € 6.120,45

148 GE Castiglione Chiavarese € 6.170,70

149 GE Ceranesi € 6.813,41

150 GE Chiavari € 12.879,05

151 GE Cicagna € 5.460,34

152 GE Cogoleto € 7.503,62

153 GE Cogorno € 6.526,79

154 GE Coreglia Ligure € 4.600,32

155 GE Crocefieschi € 4.827,56

156 GE Davagna € 5.665,23

157 GE Fascia € 4.780,03

158 GE Favale di Malvaro € 5.139,70

159 GE Fontanigorda € 5.194,56

160 GE Genova € 30.000,00

161 GE Gorreto € 5.502,45

162 GE Isola del Cantone € 7.728,19

163 GE Lavagna € 8.803,36

164 GE Leivi € 5.346,41

165 GE Lorsica € 5.219,10

166 GE Lumarzo € 5.890,86

167 GE Masone € 7.281,39

168 GE Mele € 5.617,50

169 GE Mezzanego € 6.235,88

170 GE Mignanego € 5.959,79

171 GE Moconesi € 5.844,72

172 GE Moneglia € 5.601,65

173 GE Montebruno € 5.614,01

174 GE Montoggio € 7.917,08

175 GE Ne € 8.901,11

176 GE Neirone € 6.074,74

177 GE Orero € 5.169,20

178 GE Pieve Ligure € 4.796,11

179 GE Portofino € 4.272,64

180 GE Propata € 5.293,08

181 GE Rapallo € 13.802,50

182 GE Recco € 7.131,83

183 GE Rezzoaglio € 12.575,54

184 GE Ronco Scrivia € 7.953,88

185 GE Rondanina € 5.083,54

186 GE Rossiglione € 7.950,88

187 GE Rovegno € 7.501,67

188 GE San Colombano Certenoli € 8.362,89

189 GE Santa Margherita Ligure € 6.986,86

190 GE Sant’Olcese € 6.826,34

191 GE Santo Stefano d’Aveto € 7.996,58

192 GE Savignone € 6.419,08

193 GE Serra Riccò € 7.573,47

194 GE Sestri Levante € 11.736,38

195 GE Sori € 5.823,51

196 GE Tiglieto € 5.755,44

197 GE Torriglia € 8.699,48

198 GE Tribogna € 4.770,37

199 GE Uscio € 5.084,71

200 GE Valbrevenna € 6.350,22

201 GE Vobbia € 6.204,85

202 GE Zoagli € 5.028,70

203 SP Ameglia € 11.103,07

204 SP Arcola € 12.224,07

205 SP Beverino € 11.100,25

206 SP Bolano € 7.863,40

207 SP Bonassola € 4.818,53

208 SP Borghetto di Vara € 7.038,23

209 SP Brugnato € 7.578,35

210 SP Calice al Cornoviglio € 6.826,41

211 SP Carro € 6.378,99

212 SP Carrodano € 6.099,48

213 SP Castelnuovo Magra € 9.526,06

214 SP Deiva Marina € 5.308,56

215 SP Follo € 9.618,37

216 SP Framura € 5.392,43

217 SP La Spezia € 30.000,00

218 SP Lerici € 7.312,09

219 SP Levanto € 7.876,83

220 SP Maissana € 7.088,11

221 SP Monterosso al Mare € 5.085,26

222 SP Luni € 8.774,92

223 SP Pignone € 5.635,74

224 SP Portovenere € 5.325,76

225 SP Riccò del Golfo di Spezia € 7.744,72

226 SP Riomaggiore € 5.012,16

227 SP Rocchetta di Vara € 6.848,05

228 SP Santo Stefano di Magra € 9.209,66

229 SP Sarzana € 30.000,00

230 SP Sesta Godano € 9.859,95

231 SP Varese Ligure € 15.235,94

232 SP Vernazza € 4.992,23

233 SP Vezzano Ligure € 12.859,48

234 SP Zignago € 5.912,12

TOTALE € 1.642.000,00