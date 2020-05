Chiavari: l’enigma spiagge

di Giuseppe Valle

L’estate è ormai alle porte e non c’è ancora niente di certo per quanto riguarda la gestione degli spazi nelle nostre spiagge, quasi tutte caratterizzate da dimensioni ridotte, pur con il ripascimento in corso.

Sui giornali e sul web circola da giorni un’immagine della soluzione trovata nel sud della Francia, precisamente sulla spiaggia della Grande Motte, un sistema un po’ rudimentale ma efficace, poco dispendioso e assolutamente ecologico.

La Grande MOtte





Non essendo protetto da un brevetto, l’esempio si può copiare senza troppe difficoltà.