Cane cade nella scarpata, salvato dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco del Comando Provinciale della Spezia sono intervenuti mella mattinata di oggi, Domenica 24 Maggio, per soccorrere un cane nel Comune di Riccò del Golfo.

Scappata dal suo padrone e spaventata, nel tratto di strada tra San Benedetto e Riccò del Golfo, una meticcia di piccola taglia è caduta in una scarpata fitta di vegetazione e rovi. Nell’impossibilita di recuperarla è stata allertata una squadra di vigili del fuoco che, giunta sul posto, non senza difficoltà ha provveduto ad aprire un varco nei rovi a colpi di roncola ed è riuscita a raggiungere il fondo della scarpata traendo in salvo l’animale e riconsegnandolo al legittimo proprietario.