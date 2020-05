Camogli: malore sul Monte, interviene l’elicottero

L’arrivo della Fase 2 ha coinciso con una lunga serie di incidenti in tutta la Regione. Nel tardo pomeriggio l’elicottero Drago dei vigili del fuoco è intervenuto sul Monte di Portofino per un malore. Un uomo di 46 anni che percorreva il sentiero soprastante la Cala dell’Oro è stato colto da un malore. Sul posto erano stati inviati sia i vigili del fuoco di Rapallo, poi dirottati per un altro intervento, e il Soccorso alpino, poi rientrato. Dall’elicottero è stato calato col verricello il medico e gli elisoccorritori; una volta stabilizzato, il paziente è stato issato a bordo col verricello e trasportato in codice giallo al pronto soccorso del San Martino.