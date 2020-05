Cade da palestra di roccia, soccorso cinquantenne

Dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Liguria riceviamo e pubblichiamo

È scattato l’allarme intorno alle 15:30 , una squadra del Soccorso Alpino attivata dal 112 si è recata in zona Rian Cornei presso la falesia Italsider per un Climber caduto a terra . Una volta sul posto la squadra del Soccorso alpino con medico ha stabilizzato l’uomo, un 50enne ligure, per un trauma alla schiena e una ferita lacero contusa alla testa.

Rapidamente è stato trasportato insieme ai Vigili del fuoco con barella portantina all’ambulanza della Croce Verde di Finalborgo dove visitato anche dal medico dell’automedica è stato trasportato in codice giallo al Santa Corona di Pietra a Ligure.