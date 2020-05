Brugnata: ferita anche la passeggera della moto (2)

Dal 118 della Spezia riceviamo e pubblichiamo

Alle ore 10 circa di questa mattina richiesta di soccorso per incidente stradale tra una moto e un’auto sulla statale tra Brugnato e il bivio per Sesta Godano . Sul posto è intervenuta l’automedica Delta tre, due ambulanze rispettivamente della pubblica assistenza di Brugnato e della pubblica assistenza di Borghetto Vara e l’elisoccorso dei Vigili del fuoco Drago da Genova. Il conducente della moto riportava un trauma cranico e toracico e dopo stabilizzazione da parte del personale sanitario dell’automedica è stato affidato all’elisoccorso che ha provveduto a trasferirlo all’Ospedale San Martino di Genova. La paziente passeggera della moto è stata trasferita in codice giallo presso l’ospedale Sant’Andrea della Spezia.