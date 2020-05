Bogliasco: “Ci stiamo preparando alla Fase 3”

Dall’Amministrazione comunale di Bogliasco riceviamo e pubblichiamo

Per oggi non ci sono particolari segnalazioni da fare. La settimana prossima sarà densa di impegni per l’Amministrazione con riunioni di Giunta, Consiglio Comunale e incontri tematici per mettere a punto le ultime disposizioni per la totale ripresa di tutte le attività. La riapertura delle spiagge e la partenza delle stagione balneare, La piena ripresa delle attività degli uffici comunali, l’organizzazione di Centri estivi e un’eventuale riapertura del Nido Comunale, vista l’esigenza dei genitori che hanno ricominciato a lavorare.

Le disposizioni da seguire e i provvedimenti da prendere non sono pochi e richiedono impegno, attenzione e corretta interpretazione delle norme perché è necessario tutelare la sicurezza di tutti, sia di chi lavora che di chi usufruisce dei servizi.

Per questo, ancora una volta vi chiediamo di aiutarci con il rispetto delle ordinanze emanate. Grazie