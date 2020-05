Rapallo: Mazzarello nuovo coordinatore di Forza Italia

Dall’ufficio stampa di Forza Italia riceviamo e pubblichiamo

Il coordinatore provinciale di Forza Italia Giorgio Tasso, d’intesa con il coordinatore regionale Carlo Bagnasco, ha nominato Alessandro Mazzarello nuovo coordinatore cittadino di Rapallo. Mazzarello ha 41 anni ed è responsabile produzione di un’azienda di Carasco specializzata in ponti radio a microonde. E’ stato consigliere comunale di maggioranza a Rapallo dal 2017 al 2019. Molto attivo nell’organizzazione di eventi nella sua frazione di Sant’Andrea di Foggia, da più di 30 anni è un “cristezante”, coltivando in diverse confraternite la passione del portatore di “Cristi” ereditata dal padre. Mazzarello raccoglie le redini della guida del partito da Giorgio Tasso, che dal 21 febbraio ricopre l’incarico di coordinatore provinciale.

“Quella di Alessandro Mazzarello come nuovo coordinatore cittadino di Rapallo – dichiarano Bagnasco e Tasso – è una scelta condivisa dalla base: Alessandro gode infatti della stima e della fiducia dei militanti e degli iscritti di Forza Italia nella nostra città. Abbiamo avuto modo di conoscerlo meglio in Consiglio Comunale nella seconda parte del precedente mandato e ne abbiamo apprezzato l’equilibrio e la visione politica e amministrativa. Successivamente – proseguono il coordinatore regionale e il coordinatore provinciale – Mazzarello si è candidato nella lista di Forza Italia alle elezioni comunali del 2019: ci ha messo la faccia in un momento non facile per il nostro partito e, pur non eletto in Consiglio, ha ottenuto un risultato più che lusinghiero, che dimostra la stima che i cittadini nutrono nei suoi confronti. Verificata la sua disponibilità, abbiamo perciò deciso di procedere con la nomina”.

“Ringrazio Carlo Bagnasco e Giorgio Tasso per questa nomina, così come tutti gli amici di Forza Italia a Rapallo, un gruppo forte e coeso di cui mi onoro di essere coordinatore”, afferma Mazzarello. “Mi metto a disposizione per continuare il grandissimo lavoro svolto da tutto il coordinamento, dai militanti, dagli iscritti, da una realtà di persone di cui il partito è fiero e orgoglioso. Voglio inoltre ringraziare i parlamentari del nostro territorio, Roberto Bagnasco e Roberto Cassinelli, e il nostro consigliere regionale capogruppo Claudio Muzio”, conclude il nuovo coordinatore cittadino di Rapallo.