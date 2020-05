Camogli: giovedì riapre la piscina del Boschetto

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo le considerazioni serali del sindaco Francesco Olivari

Buona sera a tutte e tutti,

oggi, Giornata della Legalità, dedicata ai giudici Falcone e Borsellino, ricorre l’anniversario della strage di Capaci, in cui Giovanni Falcone perse la vita, e con lui sua moglie Francesca Morvillo e Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani, tre uomini della sua scorta.

A 28 anni dalla scomparsa, sono vivi più che mai in noi il suo ricordo, il suo esempio, la sua vita spesa per la legalità e persa nella lotta alla mafia.

“A questa città vorrei dire: gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini.” (Giovanni Falcone)

Vorrei ancora una volta portare la vostra attenzione sulla necessità di comportarsi in maniera responsabile, seguire le prescrizioni, evitare gli assembramenti e indossare la mascherina correttamente e anche nei luoghi aperti quando non sia possibile mantenere le distanze di sicurezza e ci siano persone ravvicinate. Seguiamo le indicazioni per l’accesso degli esercizi commerciali, bar, ristoranti, strutture ricettive, insomma di tutte le attività e collaboriamo rispettando le regole indicate.

Siamo in una fase di riapertura per la quale è fondamentale usare prudenza per far sì che le cose vadano nella giusta direzione. Dobbiamo collaborare tutti per questo fine comune, dobbiamo farlo per i nostri cari, per la nostra città, per tutti coloro che hanno lavorato incessantemente per garantirci i servizi essenziali nel periodo di chiusura che meritano i nostri ringraziamenti e di continuare a lavorare in sicurezza. Dobbiamo farlo per le attività che hanno da poco aperto o riapriranno a breve, perché possano lavorare dopo il periodo di fermo obbligato.

È sicuramente importante che ci sia la collaborazione e il senso di responsabilità di tutti.

I controlli sul territorio sono sempre attivi, ma ognuno di noi deve veramente fare la sua parte.

Lunedì prossimo aprirà la Piscina Giuva Baldini anche per la libera balneazione. Orari e dettagli li trovate sulla pagina della Rari Nantes.

Prima di augurarvi una buona serata, vorrei congratularmi con la nostra concittadina Sara Schiappacasse che ha vinto il Premio Letterario “Racconti Liguri 2020”. Sara ha partecipato a vari concorsi aggiudicandosi molteplici premi. A lei i nostri complimenti!

(Art Credits: Giacomo Bendotti, “Giovanni Falcone”)