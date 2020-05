Camogli: fase 2, incontri Ascot per fornire chiarimenti ai commercianti

di Consuelo Pallavicini

La fase 2 è sicuramente caratterizzata da molti quesiti, soprattutto da parte della categoria degli esercenti di attività commerciali. Per dare risposte valide, nel marasma delle tante voci che si susseguono, la presidente di Ascot Camogli Luciana Sirolla ha organizzato due incontri.

Il primo mercoledì 3 giugno alle 15 presso il ristorante “Golfo Paradiso”; il secondo lunedì 8 giugno alle 18 presso la bocciofila “Corzetto”.

“Ovviamente dobbiamo osservare il distanziamento tra persone e quindi al primo incontro possono accedere 20 persone; al secondo 40 – spiega Sirolla – Per questo occorre prenotarsi all’indirizzo mail ascot.camogli@libero.it. Verrà poi data conferma di partecipazione. Oltre a queste, sto lavorando per organizzare un’ulteriore data. Ringrazio sin d’ora Asl 3 per avere aderito alla richiesta di venire a fornirci chiarimenti”.