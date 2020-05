RASSEGNA STAMPA Il rebus delle spiagge libere

Oggi, giovedì 21 maggio, auguri a Vittorio. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Parole: zibaldone (vivanda composta da molti e svariati ingredienti; mescolanza di cose; quaderno di appunti e annotazioni senza ordine; scritti o discorsi caotici). Proverbi: “Chi non può mordere non mostri i denti”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Fase 2: “Spiagge libere chiuse fino alla fine del mese: Tigullio orientale unito”; “Una app segnala in tre Comuni chi fa consegne a domicilio”; “Stabilimenti balneari, no alle tariffe selvagge, “Solo un piccolo ritocco”, a Santa fino a 12.000 a stagione”; “A Chiavari progetti per salvare l’estate”; “Il racconto degli stagionali disoccupati”; “Il vescovo: “Il digiuno è terminato, tornate a messa e sappiate che il vescovo non respinge”; “Colletta del Cif per neonati”; “La Compagnia delle opere: ‘Ripartiamo insieme alla formazione”; “Patologie causate da 50 giorni di lockdown”; “Boom di corsi in streaming”; “San Rocco e Ruta ripartono”; “Caffé e tessere per funghi, così nei bar la vita torna a scorrere”; “A Rapallo suolo pubblico gratuito per locali e ristoranti fino a fine ottobre”; “Sestri Levante: la cultura si è fermata ma senza Festival si può rilanciare l’arte”; “Torna al lavoro anche l’Entella”.

Coronavirus: “Muore anziana, le vittime sono 103”; “Inchiesta della Procura sulla case di riposo”.

Chiavari: Michele Serra protagonista con il Bandolo.

Rapallo: porto Carlo Riva, a giugno il via i lavori.