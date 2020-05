RASSEGNA STAMPA. Rapallo, Fincantieri ricostruisce il porto

Oggi, mercoledì 20 maggio, auguri a Bernardino. Mercati settimanali previsti: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano d’Aveto. Parole: presule (prelato, vescovo). Proverbi: “Chi lascia il poco per aver l’assai, né l’uno né l’altro avrà mai”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Rapallo: annuncio di Fincantieri “Inizio dei lavori al porto Riva a giugno, diga pronta nel giugno 2021. Balneazione: partiti i controlli. Arpal: divieti preventivi dei sindaci per lavori a Recco e Rapallo.

Fase 2: Dehors più ampi, ultimi sopralluoghi a Sestri”; “Sorvegliamo le spiagge, ma dateci risorse”. “Rapallo: via libera al mercato sul lungomare”; “I rifugi di montagna pronti a riprendere l’attività”; “Nell’ex pollaio per difendermi dal virus”; “Le agenzie di viaggio: speriamo che la svolta arrivi il mese prossimo”; “I coniugi Agazzi tornati a Recco”; “Coro dei bimbi invita a lavarsi le mani”; “L’estate del covid a Chiavari, zone pedonali e piste ciclabili”; “Cinema Mignon, ecco come funziona”; “Assemblee condominiali, linee guida”; “Lavoratori stagionali, come chiedere il bonus”.

Coronavirus: “Nessun ricoverato in terapia intensiva. L’inchiesta mascherina arriva a Sestri; accertamenti sul Torriglia”; “Più liti in famiglia e tra vicini, crollano reati di spaccio e furti”.

Riva Trigoso: supermancia dal primo cliente. Lavagna: Festival art, mostre e opere murarie. Chiavari: l’Istituto Caboto e l’esperienza a Marassi. Chiavari: l’Economica riapre per i soli libri in prestito. Chiavari: emozioni di Brunetti. Carasco: atto vandalico al circolo di Fratelli d’Italia.

Rapallo: Bagni pubblici da riaprire”. Santa Margherita Ligure: riaperto l’ufficio per cani.

Recco: cassonetti protetti contro i cinghiali. Sori: aggredito da tre cinghiali.