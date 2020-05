Rapallo: Bagnasco incontra il Sindaco di Ventimiglia

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Il coordinatore regionale di Forza Italia, Carlo Bagnasco, ha incontrato stamane, assieme al coordinatore provinciale di Imperia, Simone Baggioli, il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino.

“È stato un incontro molto cordiale e fruttuoso con un sindaco in cui Forza Italia si riconosce con convinzione”, dichiara Bagnasco. “Ho rinnovato all’amico Scullino – prosegue – il sostegno leale del nostro partito. Il sindaco di Ventimiglia, con la sua esperienza e la sua buona amministrazione, è un punto di forza e di riferimento per chi si riconosce nei valori moderati e di buongoverno che Forza Italia esprime. L’incontro di oggi apre le porte a una collaborazione ancora più stretta. Forza Italia fa parte con orgoglio della Giunta Scullino. La riorganizzazione e la rinascita del partito sul territorio, a cui sto lavorando di concerto con il coordinatore provinciale Simone Baggioli, sarà un fattore di ulteriore forza per tutti”, conclude il coordinatore regionale di Forza Italia.