Rapallo: “A quando il ritorno dei battelli?”

Da Gianluca Cecconi, Segretario Circolo Pd riceviamo e pubblichiamo

Finalmente siamo arrivati alla fase2, a Rapallo sono ripresi i lavori per risistemare il golfo e la passeggiata;

come partito democratico ci poniamo alcune domande che ci sono state rivolte dai cittadini:

sarà ripristinato il molo d’attracco dei battelli?

Sarà possibile rivedere i turisti scendere in città?

Sarà possibile per i commercianti di “Paese” (compresi quelli della zona storica), riavere un indotto così importante come quello che portano i battelli?

Sarà possibile rivedere le “gite” festanti in passeggiata?

Ma soprattutto, i lavori del Molo saranno finiti in tempo, prima dell’avvio della stagione turistica?

Tutte queste domande avrebbero bisogno di una risposta definitiva dalla nostra Amministrazione, che senza dubbio saprà dare delle soluzioni e tempistiche!

Perché non vorremmo dar credito al detto per cui i sogni non si avverano mai… e temiamo fortemente che questo sia uno di quelli!!