Cogorno: “Bene i lavori della nuova rotatoria”

Da Laura Bacchella e Oriano Castelli, Consiglieri comunali di ‘Cogorno Democratica –Partecip@ttiva’ riceviamo e pubblichiamo

Dopo alcuni mesi di silenzio dettati dal desiderio di costituire un fronte comune per combattere il Covid, i Consiglieri comunali di ‘Cogorno Democratica –Partecip@ttiva’, Oriano Castelli e Laura Bacchella, tornano a farsi sentire ed esprimono soddisfazione per l’inizio dei lavori volti alla realizzazione della nuova rotonda nei pressi del ponte che collega il Comune di Cogorno con quello di Chiavari, nel quartiere di Caperana.

Nel luglio scorso,i Consiglieri avevano presentato un’interpellanza proprio in merito al suddetto intervento,ritenuto estremamente necessario per la viabilità urbana. Ora la speranza è che quest’opera faccia da apripista per la realizzazione di altre due rotonde in sostituzione degli impianti semaforici, come da anni è richiesto dalla popolazione.

Il Gruppo Consiliare da sempre si batte per l’attuazione di una mobilità sostenibile anche nel territorio del Comune di Cogorno e, negli ultimi anni, Partecip@TTIVA ha organizzato vari incontri di approfondimento sul tema. Solo a fine mandato la scorsa amministrazione aveva approssimativamente recepito alcune di queste proposte, connesse anche al problema della sicurezza stradale.

L’auspicio, quindi, è che la ‘nuova’ amministrazione continui il lavoro iniziato e lo porti a compimento.