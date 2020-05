Chiavari: oggi riapre la piscina, dal 25 maggio via agli allenamenti

Dalla Chiavari Nuoto riceviamo e pubblichiamo

“Lo sport può davvero essere uno dei motori della ripartenza ma ognuno può e deve fare la propria parte, perchè solo insieme possiamo superare questo momento e guardare al futuro con speranza”: sono queste le parole del ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora nell’incontro in video conferenza con i presidenti degli enti di promozione sportiva.

Il sodalizio verde-blu è pronto a ripartire! È una delle prime società a livello regionale che da oggi, mercoledì 20 maggio riaprirà la piscina, inizialmente per la libera balneazione e il fitness poi, gradualmente, dal 25 maggio riprenderanno anche gli allenamenti dell’agonismo e le lezioni di nuoto private, mentre dal 1 giugno saranno riattivati i corsi propaganda. Altra grande novità è che dal 15 giugno ripartirà anche il centro estivo, suddiviso per fasce di età e improntato sull’apprendimento del nuoto con la suddivisione in tre diversi moduli. Con qualche accorgimento e il buon senso di tutti sarà possibile riprendere tutte le attività in totale sicurezza. La Chiavari Nuoto vi aspetta!

Per ogni informazione utile la segreteria è disponibile per con orario continuato 7.30 – 21 da lunedì al sabato. Tutta l’informativa riguardante gli interventi specifici di sanificazione, affidata alla Ecoclean Italia https://www.facebook.com/ecocleanitalia/ saranno disponibili sulla pagina Facebook della società https://www.facebook.com/ChiavariNuoto/.