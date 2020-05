Case di riposo: prosegue l’inchiesta della Procura

I nomi, ufficialmente, non ci sono ancora. Sono al momento una decine le case di riposo finite nel mirino della Procura di Genova perché il numero dei decessi negli ultimi mesi è stato giudicato in forte aumento rispetto al numero di quelli registrati l’anno precedente. Il procuratore Francesco Cozzi ha detto: “E’ evidente che in alcune residenze ci sia stato un numero troppo alto di morti. L’indagine epidemiologica è ancora in corso, ma dai primi dati si vede che la curva dei morti è salita”.

Dopo gli esposti, presentati da parenti di ricoverati, la procura ha aperto un’inchiesta coordinata dal procuratore Francesco Pinto; l’indagine è per epidemia colposa; i dati raccolti dai carabinieri del Nas sono elaborati da esperto coordinati dal dal professore Giancarlo Icardi.