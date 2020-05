L’amministrazione comunale di Carasco ha disposto gli esami ematologici del personale mediante test sierologico per la ricerca di anticorpi. Due le determine dirigenziali che riguardano dieci dipendenti per una spesa complessiva di 550 euro (2 per 70 euro; 8 per 480 euro). Gli esami sono stati effettuati alla Bio-Data srl di Lavagna. Le determine integrali sono pubblicate sull’Albo pretorio del Comune.