A Camogli ci si sta preparando per la stagione estiva: in spiaggia prosegue l’intervento di livellamento del terreno con piccole ruspe; sempre in spiaggia la polizia municipale è impegnata nel prendere le misure per poi dividere gli spazi nei quali sarà possibile prendere posto; in zona porto le maestranze comunali sono al lavoro per un intervento migliorativo sul voltino che da calata porto giunge in piazza Colombo.

(foto di Consuelo Pallavicini)