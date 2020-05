Hanno ripreso a ritmo serrato i lavori all’ex scalo e in via Colombo a Camogli; sarà però impossibile recuperare i due mesi di stop dovuto al coronavirus. Anche perché non si può mettere a rischio la sicurezza e incolumità di chi lavora. Nessuna novità, al momento, neppure per l’autosilo pubblico previsto sotto piazza Matteotti.

Nella foto i mezzi adibiti al trasporto in discarica del materiale di scavo