Camogli: ampliamento suolo pubblico fino al 31 dicembre

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo le annotazioni serali del sindaco Francesco Olivari





Buona sera a tutte e a tutti,

Stasera abbiamo purtroppo appreso da un comunicato stampa dell’Ospedale San Martino del decesso di una nostra concittadina, risultata positiva al Covid-19, di cui non avevamo ricevuto alcuna segnalazione in precedenza. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia.

Termina oggi il periodo di sorveglianza attiva per la persona entrata in contatto con positivo che, fortunatamente, è rimasta in buona salute. Restano quindi 5 i residenti in isolamento presso il proprio domicilio (rientrati dall’estero) e 3 i positivi al Covid-19.

Vi ricordo che l’Asl effettua l’indagine epidemiologica dei contatti della persona positiva e contatta direttamente i soggetti interessati per predisporne l’isolamento a domicilio.

Esaminate tutte le domande per l’ampliamento temporaneo dell’occupazione del suolo pubblico (anche quelle pervenute oltre i termini del 15 maggio), domani ci saranno gli ultimi sopralluoghi e verranno inviate le relative autorizzazioni. Ricordo che le richieste di ampliamento sottoscritte sono riferite al periodo che va dal 1 giugno al 31 dicembre 2020, ma gli spazi concessi potranno essere utilizzati anche prima, non appena ricevuta l’autorizzazione. Per gli spazi su area demaniale, quindi non di competenza comunale, siamo in attesa di indicazioni in merito da parte di Regione Liguria.

In attesa del protocollo condiviso per la regolamentazione dei controlli e degli spazi delle spiagge libere, continuano i lavori di spianamento della spiaggia di ponente e si prepara la cartellonistica informativa.

Ricordo ancora una volta l’importanza di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, di lavarsi frequentemente le mani, di avere sempre con sé la mascherina da utilizzare nei luoghi pubblici chiusi, sui mezzi di trasporto e anche all’aperto, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza.

Vi auguro una buona serata.