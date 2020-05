Asl4: in arrivo materiali offerti dalle agenzie Itas del Levante

Dall’ufficio stampa di Itas assicurazioni riceviamo e pubblichiamo

Le agenzie ITAS del territorio si sono attivate in questi giorni per donare un’importante fornitura di materiali sanitari legati al contenimento del Covid-19 all’ Asl4 della Liguria che gestisce gli ospedali di Rapallo, Lavagna (compreso il pronto soccorso) e Sesti Levante con le sue unità operative Covid-19.

I materiali consegnati oggi alla Direzione Generale della Asl4 sono di quattro tipi:

kit di ventilazione con maschera

mascherine facciali con fattore di protezione FFP3

mascherine facciali con fattore di protezione FFP2

tute per la protezione chimica e biologica

Gli agenti Emanuele Federici (agenzia Rapallo), Adele Mariani e Walter Piaggio (agenzia Chiavari) e Veronica Petri (agenzia Sestri Levante) sono particolarmente orgogliosi dell’iniziativa: “Con questa donazione abbiamo voluto dare un segnale di aiuto concreto al sistema sanitario del nostro territorio. Ogni giorno da ormai più di due mesi, siamo testimoni del lavoro dei nostri medici, infermieri e di tutto il personale sanitario, impegnati in prima linea nella lotta a questo terribile virus. Come agenti ITAS ci siamo quindi chiesti in che modo essere vicini a tutti coloro che si sacrificano per salvaguardare la vita di tutti noi e siamo convinti che, anche grazie a questo materiale sanitario, potranno continuare a lavorare in modo più sicuro.”

Anche la dott.ssa Bruna Rebagliati, direttrice generale dell’Asl4, ha espresso soddisfazione per l’iniziativa: “Siamo molto grati per la generosità dimostrata dagli agenti ITAS. Stiamo vivendo una fase determinante per il contenimento del virus e ogni contributo in materiale sanitario, di così difficile reperimento in questo delicato momento pandemico, è per noi estremamente prezioso.”

L’iniziativa rientra nello spirito mutualistico di ITAS, la più antica compagnia assicurativa italiana con sede a Trento, costituita in forma di mutua. L’azione di valorizzazione e tutela del bene comune costituisce uno dei pilastri fondamentali dell’operato di ITAS Mutua, che porta la Compagnia a dialogare con tutte quelle realtà che ne condividono i valori di etica, solidarietà e vicinanza, al fine di migliorare l’ambiente sociale ed economico delle comunità in cui essa opera. In questo senso, gli agenti e le agenzie del territorio costituiscono dei veri e propri punti di riferimento in grado di intercettare le esigenze e i bisogni delle diverse aree, aiutando i rispettivi attori a sviluppare progetti di crescita sostenibile e valoriale.