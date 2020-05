A-12: stanotte chiusa tra Recco-Nervi e Nervi-Recco

Dal sito di Autostrade

Sant’ilario Sud – Area di Servizio Chiusa (Km 14.5 – direzione: Rosignano)

L’area di servizio Sant’Ilario sud e’ chiusa dalle ore 21:00 alle ore 06:00 dal giorno 20/05/2020 al giorno 21/05/2020 per lavori

***

Sant’ilario Nord – Area di Servizio Chiusa (Km 14.5 – direzione: Genova)

L’area di servizio Sant’Ilario nord e’ chiusa dalle ore 21:00 alle ore 06:00 dal giorno 20/05/2020 al giorno 21/05/2020 per lavori

*****

Recco-Nervi – Tratto Chiuso (Km 11.5 – direzione: Genova)

Tratto Chiuso tra Recco e Genova Nervi dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 20/05/2020 al giorno 21/05/2020 per lavori Entrata consigliata verso Genova: Genova Nervi. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Recco.

*****

Nervi-Recco – Tratto Chiuso (Km 22.8 – direzione: Rosignano)

Tratto Chiuso tra Genova Nervi e Recco dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 20/05/2020 al giorno 21/05/2020 per lavori Entrata consigliata verso Livorno: Recco. Uscita consigliata provenendo da Genova: Genova Nervi.

Dettaglio

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per interventi di manutenzione delle gallerie, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di mercoledì 20 alle 6:00 di giovedì 21 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Recco e Genova Nervi, verso Sestri Levante e in direzione di Genova.

Nella stessa notte, ma con orario 21:006:00 saranno chiuse anche le aree di servizio “S.Ilario nord” e “S.Ilario sud”.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

-verso Sestri Levante: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova Nervi, si potrà percorrere la SS1 Aurelia con eventuale rientro, sulla A12, alla stazione autostradale di Recco;

-verso Genova: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Recco, si potrà percorrere la SS1 Aurelia con eventuale rientro, sulla A12, alla stazione autostradale di Genova Nervi.

Si ricorda che sulla SS1 Aurelia è in atto un senso unico alternato.

*****

Successive



Genova – Uscita Chiusa (Km 4.2 – entrambe le direzioni)

L’uscita di Genova est e’ chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 21/05/2020 al giorno 22/05/2020 per lavori.

*****

Genova – Entrata Chiusa (Km 4.2 – entrambe le direzioni)

Genova est in entrata e’ chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 21/05/2020 al giorno 22/05/2020 in entrambe le direzioni per lavori.

*****

Chiavari – Deviazione (Km 38.3 – direzione: Rosignano)

Deviazione in uscita a Chiavari dalle ore 22:00 alle ore 02:00 dal giorno 22/05/2020 al giorno 23/05/2020 provenendo da Genova per lavori.

***

Chiavari – Deviazione (Km 38.3 – direzione: Genova)

Deviazione in uscita a Chiavari dalle ore 02:00 alle ore 06:00 dal giorno 23/05/2020 al giorno 23/05/2020 provenendo da Livorno per lavori.

Dettaglio

Sulla A12 Genova-Sestri Levante sono previste attività di ispezione all’interno della galleria Del Forno compresa tra le corsie di decelerazione e accelerazione di Chiavari. Per questo motivo, dalle ore 22:00 di venerdì 22 e fino alle 2:00 di sabato 23 maggio, chi proviene da Genova, sarà obbligatoriamente deviato in uscita alla stazione di Chiavari, da cui potrà rientrare in direzione Sestri, dopo aver percorso la rotatoria esterna.

Successivamente, dalle 2:00 alle 6:00 di sabato 23 chi proviene da Sestri Levante, sarà obbligatoriamente deviato in uscita alla stazione di Chiavari, da cui potrà rientrare verso Genova, dopo aver percorso la rotatoria esterna.

Data la particolare conformazione del tratto in cui è presente la suddetta galleria, non sarà possibile disporre uno scambio di carreggiata nel caso in cui, a seguito del monitoraggio notturno, si valutasse di proseguire, oltre l’orario previsto, le attività in galleria con ulteriori approfondimenti e/o interventi necessari.