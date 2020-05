Riva Trigoso: inatteso gesto di solidarietà

E’ successo nella barberia “Viva’” di Riva Trigoso. Un dipendente di Telecom, uno dei primi dopo la riapertura, dopo essere stato servito, ha chiesto quando doveva. Giorgio e Alessandra, gestori del negozio, gli hanno risposto: “Tredici euro”. Lui ha estratto dal portafogli una banconota da 50 euro e gliela ha consegnata dicendo: “Tenete il resto. Non è una mancia ma semplicemente un gesto di solidarietà da chi ha sempre ricevuto lo stipendio verso chi, come voi, è rimasto senza lavoro per due mesi”.

Giorgio e Alessandra sono rimasti particolarmente emozionati dall’inatteso gesto e così commentano: ”Siamo rimasti senza parole per il gesto che gratifica più dei 600 euro del Governo”.